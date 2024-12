avant de dresser un bilan complet : la désignation du jeu de l’année sur Game Forever !On lit et entend ici ou là que 2024 n’est pas un grand cru, et vous ne trouverez nulle part un « GOTY » qui mette tout le monde d’accord, ou impose tout du moins le respect.: la désignation du jeu de l’année de Game Forever, est avant tout un reflet de l’activité du site. Le classement est en effet établi à partir des avis donnés par toute la communauté tout au long de l’année, enrichi par les voix du jury : Twinsen, Iglou, Wizzy, PXL et moi-même.Si des jeux sont absents de notre sélection, c’est parce qu’ils n’ont pas reçu assez d’avis et de suffrages, qu’ils n’ont tout simplement pas été testés, ou qu’ils se sont révélés être en deçà des attentes.Nos deux jeux de l’année 2024 à égalité sont donc :et!!Je n’avais initialement pas prévu d’égalité, donc de critères pour départager. Privilégier un jeu qui a reçu plus d’avis, ou celui plébiscité par ses testeurs ? Impossible sans fixer clairement les règles au préalable, donc désigner ces jeux vainqueurs à égalité me semble plus juste.Si le jeu « manque d’un peu de folie » pour Iglou, il est également d’une « maîtrise rare » tant dans ses combats que sa progression. Pour moi, ce jeu « long et plutôt difficile » « va de l’avant » malgré son héritage, et « consacre un nouveau prince », tandis que pour Wizzy, The Lost Crown a « l’allure des productions Ubi » passe-partout, mais « offre un gameplay qui sacre l’instant présent ».Eh bien, il n’a pas reçu de nombreux points du jury. Le pas grand-chose qui a manqué, c’est la faute à un DLCqui est venu ternir un peu l’opinion sur le jeu principal : quand il s’agit d’un pan de l’histoire et que ce n’est pas fait correctement, c’est effectivement gênant.Pour Iglou, « un tel niveau de qualité pour une extension fera date », avec « un level design […] d’une richesse inouïe » et « un final épique, mythologique et épuisant ». Même opinion de la part de Wizzy, pour qui ce DLC « atteint des cimes où l’air se raréfie » : des « panoramas stupéfiants », mais aussi « des hauts sommets de difficulté ».[u]Pourquoi ce jeu a manqué d’occuper seul la première place ?[/u] Eh bien, s’il est désigné jeu de l’année par Iglou et Wizzy, Shadow of the Erdtree n’a seulement récolté que 2 avis alors que le jeu principal en compte 5. Le niveau d’exigence du DLC semble avoir refroidi les quelques téméraires qui auraient pu lancer leurs périples dans le Royaume des Ombres.Je disais en introduction qu’aucun jeu 2024 ne remporterait tous les suffrages… et cela se vérifie au final dans notre élection du jeu de l’année !Incroyable ! Même la médaille de bronze est attribuée à égalité à deux jeux ! Et l’indé est à l’honneur pour nos troisièmes.de Nomadia Studios est une confirmation après le très joli Gris. Consacré Mega Hit avec 3 avis, le jeu paye sans doute une réalisation inégale, non en termes de graphismes et de musiques, mais plutôt de game design de l’avis général, ce qui explique l’unique point attribué par le jury. Neva n’en mérite pas moins sa jolie médaille de bronze !La seconde « 3e place » est occupée par Withering Rooms . Wizzy et Iglou ont également été en accord pour désigner le jeu coup de cœur de l’année. Première production du studio Moonless Formless, c’est un mélange réussi de plusieurs genres de jeux (survival horror, souls-like, roguelite) dont l’ambiance oppressante a été particulièrement saluée !On reste tout d’abord dans l’indé, avec l’original, tandis que le tactical-RPGest un succès mérité pour le studio Vanillaware.On s’est inquiété de ne pas le voir testé cette année, mais sur le gong,est bien là et récolte 2 avis positifs, en attendant les suivants.Les jeux suivants n’ont reçu qu’un seul avis, mais ont récolté des points du jury.Tout d’abord,, est désigné jeu de l’année par un PXL très impressionné, tandis que Twinsen décerne son GOTY personnel au jeu indé, production dont il a suivi le développement (et dont il a même assuré l’interview du développeur), et qui ne l’a absolument pas déçu.Les extensions et DLC ont tout autant droit à être citées sur Game Forever ; c’est ainsi que l’extensionfigure dans notre sélection.Quand ils sont bien faits, les remakes et remasters aussi, méritent d’être mentionnés : ainsi, la communauté a distinguéetNotre équipe garde toujours une place de choix pour les productions indé, et notre sélection de l’année ajoute doncetEnfin, pour terminer, 2024 a été une année faible pour Nintendo, et seul le très bonest parvenu à se faire une place dans notre sélection.Il ne pouvait pas y avoir de la place pour tous les jeux, mais notre communauté a quand même testé ces jeux sortis en 2024, et s’ils ne sont pas dans notre sélection, ils ont cependant été bien accueillis.J’ouvre cette rubrique sur le GOTY des Game Awards,, qui récoltera sans doute d’autres avis d’ici quelques temps. Autre jeu distingué lors des différentes remises de prix : le surprenantest également bien présent.Si les productions Nintendo n’occupent pas les avant-postes, c’est tout de même vert pour, etDu côté des grosses productions,etont tendance à être un peu oubliés malgré un bon accueil, par manque de popularité.Et du côté de l’indé, pêle-mêle, je peux citeretPour une petite communauté comme la nôtre, on peut se montrer fier d’avoir testé pas mal de jeux présents dans les sélections de nombreux sites. Ça n’empêche pas de passer à côté de productions qui ont marqué 2024 ; je pense notamment àou encoreest sorti trop récemment pour avoir eu le temps d’être testé dès cette année, mais ce n’est que partie remise pour ce jeu qui aura droit à une seconde chance pour 2025.Petite surprise : malgré les quelques fans de la série Yakuza,n’a pas encore trouvé son chemin jusqu’à notre site.aussi, est un absent notable, mais j’ai comme dans l’idée que le jeu n’était pas parti pour figurer dans notre sélection… mais plutôt dans la catégorie de jeux qui va suivre !La catégorie dans laquelle les jeux ne veulent pas se retrouver ! Une précision qui s’impose : il n’y a aucune élection du flop de l’année sur notre site, donc nos déceptions de l’année ne résultent que des avis qui ont été postés.Néanmoins, avec un avis mitigé et un « Non ! » cinglant, Alone in the Dark peut tout de même être considéré comme le flop 2024 de Game Forever. Une distinction d’autant plus cruelle que le studio de développement a fermé suite à l’échec critique et commercial de ce jeu.Le prix du jeu le plus diversement apprécié revient quant à lui à: 3 avis, mais aucun n’est d’accord, et au final une moyenne sur « oui mais ».Au rang des déceptions, on peut retenirqui récolte une simple note d’encouragement ; même verdict pouretn’est pas loin du rouge ;écope même d’un « non » ; sans compter le remaster HD bien paresseux deA-t-on toutefois testé des ratages complets de productions 2024 cette année ? Étonnamment, non ! Il faut dire qu’on a tendance à attendre des soldes pour des jeux qu’on est pas sûrs d’apprécier.1 -: 12 points1 -: 12 points3 -: 10 points3 -: 10 points5 -: 7 points5 -: 7 points7 -: 6 points7 -: 6 points7 -: 6 points10 -: 5 points10 -: 5 points12 -: 4 points12 -: 4 points12 -: 4 points12 -: 4 points12 -: 4 points12 -: 4 points12 -: 4 points19 jeux sont tout de même présents dans notre sélection, ce qui offre tout de même un bon aperçu des productions vidéoludiques 2024 que nous avons appréciées cette année.(*) Détails et comptage des points[spoiler]- Sont inscrits sur la liste de base tous les jeux ayant récolté 2 "oui" minimum.- S'y ajoute chaque jeu cité dans un top d'un votant, même s'il n'y a qu'un seul "oui".- 3 points pour chaque "Oui !".- 3 points supplémentaires pour le Top 1 d'un membre, 2 points pour le Top 2, 1 point pour les Tops 3-4-5.1 - Elden Ring – Shadow of the Erdtree : 12 points (2 oui, GOTY Iglou et Wizzy)1 - Prince of Persia – The Lost Crown : 12 points (3 oui, Top2 Blondex, Top3 Wizzy)3 - Withering Rooms : 10 points (2 oui, Top2 Iglou et Wizzy)3 - Neva : 10 points (3 oui, Top3 Twinsen)5 - Animal Well : 7 points (2 oui, Top3 Wizzy)5 - Unicorn Overlord : 7 points (2 oui, Top3 Iglou)7 - Final Fantasy VII – Rebirth : 6 points (2 oui)7 - Senua’s Saga – Hellblade II : 6 points (1 oui, GOTY PXL)7 - PRIM : 6 points (1 oui, GOTY Twinsen)10 - Final Fantasy XIV – Dawntrail : 5 points (1 oui, Top2 PXL)10 - Little Big Adventure – Twinsen’s Quest : 5 points (1 oui, Top2 Twinsen)12 - The Legend of Zelda – Echoes of Wisdom : 4 points (1 oui, Top3 Blondex)12 - Le Vaillant Petit Page : 4 points (1 oui, Top3 Blondex)12 - Indika : 4 points (1 oui, Top3 Wizzy)12 - Silent Hill 2 : 4 points (1 oui, Top3 Iglou)12 - World of Goo 2 : 4 points (1 oui, Top3 Blondex)12 - Dragon Quest III – HD-2D Remake : 4 points (1 oui, Top3 Iglou)12 - Les Chevaliers de Baphomet – Reforged : 4 points (1 oui, Top3 Twinsen)[/spoiler]