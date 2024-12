Jeux Video

Selon le cité :



- Xbox réfléchit déjà à une version PS5 de Fable (attendu pour 2025 hors report, au moins sur PC/Xbox/Game Pass).

- La marque est de plus en plus dans l'optique d'un développement massif suite au coût du rachat d'ABK et la stagnation du marché consoles.

- Le budget de Fable serait d'ailleurs jugé comme "monstrueux", d'où le besoin de réfléchir de suite à d'autres supports.

- Toujours selon Corden, mais ça a déjà été évoqué ce week-end, le terme exclusivité totale va disparaître peu à peu chez Xbox pour du multi Day One ou, dans certains cas, des exclus temporaires.