Selon Tom Warren,qui déclare que cette publicité Xbox va "bientôt prendre davantage de sens".L'heure n'est pas encore à la Next Gen ni la Xbox Nomade selon les déclarations, donc spéculons :1) Accord avec Sony pour foutre cette pub sur une PS5.2) Accord avec Nintendo pour foutre cette pub sur une Switch 2.3) Annonce d'une nouvelle vague de portages.4) Game Pass Lite (uniquement first-party) sur PS5.5) Officialisation de la rumeur sur la possibilité pour des tiers de développer du hardware Xbox.Perso, je vois bien les points 3 et 4.

posted the 11/27/2024 at 08:53 AM by shanks