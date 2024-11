"Hello,(pour info, la nouvelle version de LS 2.12 vient de sortir. Elle corrige quelques effets. La video de Saint DF date un peu mais c'est un départ.)Je fais ce topic pour donner une astuce bien utile aux joueurs modernes et rétro : connaissez-vous Lossless Scaling ?A l'instar de l'AFMF, c'est un petit logiciel qui permet de doubler (au moins) le framerate des jeux, aussi bien les derniers AAA que les émulateurs les plus obscurs.La contrepartie, c'est une latence plus élevée (sur les AAA que j'ai testés, ça ne se ressent pas du tout ; à voir pour les jeux plus nerveux) et quelques artefacts visuels difficiles à voir.Je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement, mais c'est facile à utiliser.Une fois le logiciel ouvert, il suffit de choisir LSFG 2.3 et Mode X2 dans Génération d'image (ou X3 si on veut tripler le framerate, mais gare à la latence).- Pensez également à mettre le jeu en mode fenêtre avant d'activer Lossless Scaling (il le remettra en plein écran)- Et dans les jeux qui le permettent, limitez le framerate du jeu à la moitié du taux de rafraîchissement de votre écran (c'est-à-dire 30 fps pour un écran de 60 Hz, la plupart des écrans).Attention, je suis tombé sur un jeu qui me met à 31 fps quand je limite le framerate dans les options du jeu ; dans ce cas, il faut le limiter dans les options de la carte graphique pour avoir pile 30 fps.Et voilà, vous pouvez profiter de 60 fps sur votre carte graphique médiocre ou sur des jeux rétro (ça marche moins bien sur les jeux rétro qui sont à moins de 30 fps de base, mais ça peut aider quand même : j'ai pu rendre Virtual Hydlide sur Saturn presque jouable, c'est dire).Précision : je n'ai présenté que la fonction de génération de frame car c'est ce qui m'intéresse et que je n'ai pas testé la fonction de mise à l'échelle. Pour ça, je vous renvoie plutôt vers les nombreux tutos sur Internet.Le logiciel est vendu 7 euros sur Steam, et ça vaut très largement le coup.