J'ai trouver des ssd pour xbox série sur Amazon, mais j'ignore si les jeux pourront se lancer sans devoir faire de transfert. A ce stade j'en peu plus, de devoir transférer d'un disque à l'autre pour joué. C'est un enfert. Et il y a des jeux que je vais pas m'amuser à transféré tous les 4 matins.... Ce que je recherche, c'est un ssd compatible série X, auquel on peut lancer des jeux xbox série

posted the 11/03/2024 at 11:31 AM by cyr