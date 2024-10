En voyant une vidéo de comparaison.Je me demandais si le fait que le brouillard est moins proche (sachant que la génération d’aujourd’hui est de plus en plus habitué à l'idée de voir de plus en plus loin, car les limitations techniques ont été repoussé), ça contribuait pas au fait d'avoir une peur "dilué" et donc que ça rend le jeu moins "dérangeant", car on a peur de ce que l'on voit pas, car plus le brouillard est repoussé, plus tu as le temps de réflexion qui s’agrandit, donc perdre ce qui faisait la force de l'original (donc de pas rendre justice à l'original qui jouait avec ce code et au final de s'apercevoir qu'un jeu correspond à une époque -avec les limitations techniques qui vont avec-), donc une génération qui ne vont pas comprendre pourquoi le jeu était aussi dérageant à l'époque ?