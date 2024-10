Les sites True Achievements (Xbox) et True Trophies (PS) offres chaque dimanche un top 40 des jeux les plus joués, sur des échantillons de plusieurs millions de comptes actifs mondiaux, et donc pas uniquement sur un pays.

Le chiffre entre parenthèses est le classement du jeu la semaine précédente



Xbox :

1 Call of Duty, Activision (1)

2 Fortnite, Epic Games (2)

3 Minecraft, Xbox Game Studios (3)

4 ROBLOX, Roblox (4)

5 Grand Theft Auto V, Rockstar Games (6)

6 EA SPORTS FC 25, Electronic Arts (5)

7 Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Ubisoft (7)

8 Rocket League, Psyonix 8

9 Overwatch 2, Blizzard Entertainment (9)

10 Destiny 2, Bungie (10)

11 Forza Horizon 5 Xbox Game Studios (11)

12 Dragon Ball: Sparking! ZERO, Bandai Namco Entertainment (16)

13 EA SPORTS College Football 25, Electronic Arts (13)

14 Diablo IV, Blizzard Entertainment, (12)

15 EA SPORTS FC 24, Electronic Arts (14)

16 Warhammer 40,000: Space Marine II, Focus Entertainment (15)

17 Apex Legends, Electronic Arts 18

18 Halo Infinite, Xbox Game Studios (17)

19 NBA 2K25, 2K Games (20)

20 Halo: The Master Chief Collection, Xbox Game Studios (22)

21 Red Dead Redemption 2, Rockstar Games (25)

22 South Park: The Fractured but Whole, Ubisoft (-)

23 Dead by Daylight, 505 Games (26)

24 PUBG: Battlegrounds, KRAFTON 28

25 MechWarrior 5: Clans, Piranha Games (-)

26 Starfield, Bethesda Softworks (21)

27 Sea of Thieves, Xbox Game Studios (32)

28 Inscryption, Devolver Digital (27)

29 Sifu, Microids (19)

30 Forza Motorsport, Xbox Game Studios (33)

31 EA SPORTS Madden NFL 25, Electronic Arts (31)

32 THRONE AND LIBERTY, Amazon Games (23)

33 VALORANT, Riot Games (29)

34 Baldur's Gate 3, Larian Studios (30)

35 Call of Duty: Black Ops III, Activision (35)

36 Warframe, Digital Extremes (34)

37 DayZ, Bohemia Interactive (RE)

38 Microsoft Solitaire Collection , Xbox Game Studios 38

39 Battlefield 2042, Electronic Arts (40)

40 Fallout 76, Bethesda Softworks (39)







Playstation :

1 Fortnite, Epic Games (1)

2 Call of Duty: Modern Warfare II, Activision (2)

3 EA SPORTS FC 25, Electronic Arts (3)

4 Dragon Ball: Sparking! ZERO, Bandai Namco Entertainment (-)

5 Grand Theft Auto V, Rockstar Games (4)

6 Roblox, Roblox (5)

7 Rocket League, Psyonix (6)

8 NBA 2K25,2K Games (14)

9 Minecraft: PlayStation 4 Edition, Mojang Studios 8

10 Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Ubisoft (12)

11 Overwatch 2, Blizzard Entertainment (10)

12 EA SPORTS FC 24, Electronic Arts (7)

13 WWE 2K24, 2K Games (9)

14 EA SPORTS College Football 25, Electronic Arts (19)

15 Apex Legends, Electronic Arts (16)

16 SILENT HILL 2, Konami Digital Entertainment (11)

17 Destiny 2, Bungie (15)

18 Dead Island 2, Deep Silver (RE)

19 ASTRO BOT, Sony Interactive Entertainment (22)

20 Dead by Daylight 1/2, Behaviour Interactive (27)

21 Red Dead Redemption 2, Rockstar Games (26)

22 Genshin Impact, Cognosphere (17)

23 Metaphor: ReFantazio, SEGA (21)

24 Dead Space, Electronic Arts (13)

25 Diablo IV, Blizzard Entertainment 18

26 HELLDIVERS 2, Sony Interactive Entertainment 28

27 Gran Turismo 7, Sony Interactive Entertainment (25)

28 VALORANT, Riot Games (31)

29 The Last of Us Part I, Sony Interactive Entertainment (20)

30 Off The Grid, Gunzilla Games (32)

31 Black Myth: Wukong, Game Science Studio (23)

32 EA SPORTS Madden NFL 25, Electronic Arts (RE)

33 Throne and Liberty, Amazon Games (24)

34 Elden Ring, FromSoftware (30)

35 Warhammer 40,000: Space Marine 2, Focus Entertainment (29)

36 Fall Guys, Epic Games (35)

37 Zenless Zone Zero, miHoYo (36)

38 Call of Duty: Black Ops III, Activision (40)

39 Ghost of Tsushima, Sony Interactive Entertainment (34)

40 Warframe, Digital Extremes (RE)