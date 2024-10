Depuis un peu plus de 2 ans Masahiro Sakurai, ancien développeur de chez Hal Laboratory et créateur des séries Kirby et Super Smash Bros, tient une chaine YouTube où il revient essentiellement sur la création de jeux vidéo, entre astuces et conseils ainsi que des anecdotes de développement mais également du personnel, j'ai déjà relayé 2-3 de ses vidéos sur Gamekyo.Aujourd'hui Sakurai a annoncé qu'il partagera sa toute dernière vidéo ce 22 octobre vers 13h (heure française), qui durera 40 min pour l'occasion et invite toute le monde à la regarder en live (la diffusion sera via le système Première, donc pas de "vrai" live).