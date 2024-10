Aujourd'hui on s'attaque à une console portable qui était tout simplement en avance sur son temps au niveau technique, avec un hardware et des capacités en matière de graphismes complètement dingues.Laurent nous montre notamment à travers plusieurs démos de jeux les différentes capacités de la bécane.Et on finit en beauté avec le jeu Odynexus, un shoot em up sorti cette année d'une beauté infernale ...