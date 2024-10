Jeux Video

Sauf surprise, par effet de bouche-à-oreille, mais dans le mauvais sens, le public fuit le film et pour sa deuxième semaine à domicile, l'audience se prend à -81%, une chute quasiment jamais vu dans l'histoire du cinéma (pour un blockbuster).C'est pire que The Marvels... alors que Joker 2 avait démarré encore plus bas, qui déjà cette année avait le cul en miettes après le flop de Suicide Squad : Kill the Justice League.(après, 2025 va permettre de renflouer les caisses, du moins normalement, entre Superman Legacy qui marquera le reboot du DCU, The Batman II et Harry Potter HBO)