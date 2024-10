Petit article rapide, je vous propose un parcours de la démo du remake de LBA, dénommé Little Big Adventure, Twinsen's Quest.Vous allez voir, c'est très fidèle graphiquement à l'original, ils ont su garder le style, et c'est donc plutôt prometteur.PS: la démo est disponible sur Steam jusqu'à demain, donc foncez si vous voulez l'essayer.Une autre vidéo très intéressante, c'est le making of du jeu, avec à la baguette Didier Chanfray, qui était déjà là pour le premier épisode. On peut donc avoir un minimum confiance ...