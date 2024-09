Jeux Video

Selon el famoso leaker brésilien (celui qui avait tout balancé sur la Switch 2 avant que ce ne soit repris par les plus gros) :



- Ubisoft est actuellement en véritable panique suite à la contre-performance de Star Wars Outlaws sur lequel ils misaient énormément, et craint un effet domino en terme d'images jusqu'à la catastrophe.

- D'où le report de Assassin's Creed Shadows qui doit être peauffiné plus que jamais dès le Day One (ils veulent en vendre 10 millions sur la longueur).



- Splinter Cell Remake est dans un sale état, et de nouveau repoussé en interne (le même studio que PoP Les Sables du Temps Remake).

- Ubisoft comptait pour nous faire patienter sortir un Remaster de Splinter Cell Blacklist. Le lancement devait avoir lieu en juillet mais plus de nouvelles (il n'est pas annulé en tout cas).