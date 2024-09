CD lance de nouveau son mentorat interdit aux hommes, c'est la 4 eme edition lancée par Agnieszka Michalska directrice chez CDP de la branche Culture, Diversity and Inclusion (oui ils ont une branche comme ca).Ce mentorat ne s'adresse pas aux hommes et il les exclut, ce qui pose la question de la discrimination pour une boite qui se veut "inclusive" quand on dit "non les personnes de ce genre de sexe on en veut pas pas ca s'appele bien de la discrimination.Car oui discrimination positive c'est quand meme de la discrimination. C'est comme si on disait un meurtre positif, du racisme positif etc. Bien sur on peut s'interroger sur le cadre legal de ces initiatives.Il existe donc dans l'UE la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail."Cette directive vise à garantir que les personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés ne subissent pas de discrimination et bénéficient de l'égalité de traitement sur le lieu de travail"Donc on peut s'etonner encore que ce genre d'initiatives existent à la vue de tous. Imaginez un mentorat que pour les hommes.Un mentorat classique n'exclut nullement les femmes par ailleurs.Ubisoft ont lancés la leur dernierement:Il ne fait plus vraiment de doutes que CD Projekt n'est plus le studio polonais qu'il etait à l'epoque de The Witcher 2 ou meme 3, de nombreux membres importants ont quittés l'entreprise pour fonder Rebel Wolves un nouveau studio.CDP est devenu un enieme studio americanisé et gangrené par les problemes qu'on connait avec ces studios la, preuve en est le prochain Cyberpunk sera produit aux USA à Boston par une equipe occidentale dont la senior writer Mary Kenney (scenariste principale) a declarée en interview qu'elle fera tout pour pousser les leviers LGBT à travers son travail.Par ailleurs CDP s'etaient deja fait remarquer cette année avec leur nouveau programme qui permet aux femmes qui ont leur règles mensuelles de prendre un jour de vacances payées et pouvoir rester chez elles en congé, laissant ainsi la charge de leur travail a leur collègues... Certes c'est que un jour mais on sait que dans cette industrie dans laquelle le crunch est habituel et les retards aussi un jour de travail en retard peut etre beaucoup.