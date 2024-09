Je vous propose aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, à savoir la présentation d'un prototype de shoot 'em up que j'avais développé à l'époque sur Nintendo DS en binôme avec Ronan Coiffec, qui s'est maintenant fait un nom sur la scène vidéo ludique française, avec des titres de grande qualité comme Under the Waves.Je m'occupais de la partie programmation, et lui de toute la partie artistiques et des graphs. Et comme vous allez le voir, le résultat est vraiment magnifique.Ça remonte maintenant à plus de 15 ans, mais quand je revois ça je me dis que ce petit projet avait vraiment du potentiel ...