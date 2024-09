Phil Spencer, le patron de Xbox, a admis avoir pris les "pires" décisions en "passant" sur certaines des plus grandes franchises de jeux au fil des ans, notamment Destiny de Bungie et Guitar Hero de Harmonix.



Lors d'une interview intitulée "Story Time with Phil Spencer" à la PAX West ce week-end, Spencer a parlé des jeux qui ont le plus compté pour lui au fil des ans, y compris Destiny, le jeu de tir de science-fiction de Bungie de 2014, dans sa liste.



"Je ne suis pas du genre à avoir des regrets", a expliqué Spencer. "C'est peut-être un défaut de ma part, mais j'ai laissé passer tellement de jeux. Je pourrais regarder en arrière et dire...," il serre le poing, "-mais non, j'essaie de regarder vers l'avant et d'être positif sur les choses que nous faisons.