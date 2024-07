- Environ 440 millions de dollars de recettes (mondial) pour sa première semaine d'exploitation- Meilleur lancement de l'histoire pour un film Rated-R aux USA- Meilleur lancement aux USA tout film confondu depuis Avatar 2 en décembre 2022Deadpool x Wolverine a fait mieux en 4 jours que le total de film comme :- Shang-Chi- The Eternals- The Marvels (200 millions en toutSelon les estimations, les 700 millions devraient largement être dépassés dans une semaine.

posted the 07/28/2024 at 08:18 PM by shanks