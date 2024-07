Déjà de base, l'univers Marvel, ça n'a jamais été mon truc, mais Bryan Singer avait réussi à me convaincre, car il y a un vrai sujet de fond de réflexion, c'est la façon de traiter les "mutants" (le fond par de discrimination, d'ailleurs je vous recommande le très intéressant livre "Le syndrome Magneto), mais là ça devient juste un film qui critique les autres Marvel, mais ça oublie à mon avis le vrai fond du sujet.



Le premier je trouvais qu'il avait été survendu, là ils sont réussis à réhabiliter le deuxième, car entre les deux premiers, il y a une sorte de lien, mais le "multivers" ça gâche tout, ça part dans tous les sens, pour pas de réels enjeux, c'est ça le pire.

Bref ils font partis dans une tripe, mais qui m'a saoulé, en fait ça m'a fait le même effet que le premier "tout ça pour ça".



Un scénario sans réelle tension dramatique, juste prétexte à taper sur ce qu'est devenu Marvel, la Fox, Disney et des mutants que l'on voit plus depuis longtemps, ça dénonce d'un coté, mais ça propose pas mieux de l'autre, bref juste cynique.



Une méchante qui peut en gros un claquement de doigt tuer n'importe qui, mais tu demandes pourquoi avoir un pouvoir aussi immense pour être aussi ridicule dans la façon de s'en servir.



Des blagues digne d'un Bigard sous LCD, bienvenue à "Beaufland" en gros "Pipi, caca, cul" (autant dans les dialogues que durant les combats), tout au long du film à un moment ça devient plus ringard qu'autre chose, car tout est une question de dosage (d'ailleurs Wolverine n’arrête pas de le répéter à Deadpool, mais qui continue et contamine tout le monde, donc à un moment ça s’annule).



Pour ceux qui trouve ça "courageux" d'être politiquement incorrect, qui est en fait du politiquement réac, c'est là que l'on voit qu'ils ont rien compris au fond du sujet de Marvel (on est loin de la subtilité de Bryan Singer) qui justement parler de l'inclusion et malheureusement aussi de l'exclusion des personnes "différentes".



Il y a une partie dans l'univers de "Mad Max" en gros (mais des années 80), mais qui fait cheap, le traitement de l'image, n'est pas George Miller qui veut.



Des scènes de combat pas très inspiré (on est loin de la scène de l'église dans Kingsman par exemple), par moment on comprends rien, tu sens qu'il y a des plans, c'est pour voir le film en 3D, le meilleur plan lors d'un combats c'est la reprise d'un plan séquence culte, mais pour moi ça fonctionne pas.

Puis voir des personnages se taper dessus pendant un long moment alors qu'ils se régénèrent, donc ils risquent rien, je trouves ça ridicule.



Des retours de personnages Marvel qui d'un côté font plaisir à voir (surtout un, car à l'époque, il faut dire qu'il essaye les plâtres, car c'était loin d'être aussi "tendance"), qui ont le mérite d'avoir un vrai rôle par juste un Caméo tout raté, c'est déjà ça, mais pareil c'est plus la nostalgie qui parle qu'autre chose.



Hugh Jackman permet d'amener un peu d'émotion, mais c'est à la fois bienvenu (car ça permet de remettre un peu d'humain dans ce film décérébré) et à la fois malvenue (car ça fait décaler et tu peux difficilement prendre au sérieux).



Je pense que pour apprécier un peu le film, faut vraiment bien connaitre l'univers Marvel et avoir minimum 30 voir 40 ans pour certains personnages pour comprendre tout les références, en fait c'est un film pour "adulte" (par sa violence -il y a tellement d'effet de sang partout et de truc coupé ect que ça te fait plus aucun effet à un moment- et ses blagues et allusion de cul à tout va) mais pour des gamins (vu le niveau des blagues) qui pourront pas aller voir.