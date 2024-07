Jeux Video

La Switch aux plus de 140 millions de ventes devient la console de salon de Nintendo qui a squatté le plus longtemps le marché sans lancement de sa propre successeuse.Date prise en compte en fonction du premier pays où chaque console a été lancée (généralement Japon) :Color TV (1977) : 2235 joursFamicom/NES (1983) : 2686 joursSuper Famicom/SNES (1990) : 2041 joursNintendo 64 (1996) : 1909 joursGameCube (2001) : 1892 joursWii (2006) : 2191 joursWii U (2012) : 1566 joursSwitch (2017) : 2687 joursLa console montera à 2900 jours et quelques au 1er mars 2025 (sauf si la Switch 2 sort avant).Et oui, le record serait vraiment absolu si on oublieraitGame Boy (12 ans). Même en considérant que la GBC est une New Gen, la GB serait quand même à 9 ans et demi, impossible à battre aujourd'hui.