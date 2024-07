Et oui, ça y est, c'est l'été, et je vous propose donc de feuilleter ensemble le numéro de Juillet Août 2024 qui vient de sortir, avec enfin le test du tout dernier ordinateur de Thomson, dénommé le MO5.Ça donne envie, et je pense qu'il va cartonner.Mais ce n'est rien à côté de ce qui nous attend à la rentrée prochaine ...