Chopé à petit prix, Agent A est un jeu d'énigme qui m'a donné envie sur le moment. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais vu le tarif, je n'avais rien à perdre.+ Plus abouti qu'il n'y parait au premier abord. Le côté simpliste ressenti ne sert pas de cache misère et le jeu se révèle plus agréable qu'on aurait cru.+ Enigmes équilibrées. Ca demande de se remuer les méninges par moment, mais rien d'insurmontable.+ Durée de vie correcte, surtout compte tenu du prix.Et il n'est jamais ennuyeux.- Le jeu est vraiment réduit à son plus simple appareil visuellement. Ca lui donne un cachet, mais d'un autre côté, tant que l'on y a pas joué, ça laisse dubitatif.- Scénar d'un, classicisme sans nom. Ce n'est pas ici qu'il faut chercher le contenu.- Un manque de quelque chose. Oui le jeu est sympathique, mais pas inoubliable non plus. Il lui manque une petite touche de folie qui lui donne une réelle identité, une aura particulière.- Le jeu annonce une suite à la fin ... que l'on ne verra surement jamaisAgent A est un petit jeu d'énigmes fort sympathique, agréable à suivre, mais qui n'apporte rien pour que l'on se dise qu'il est excellent. Il n'en reste pas moins qu'à tout petit prix, c'est une aventure agréable à suivre.