Multi machines

Celui-là me faisait de l’œil depuis un moment, avec son style visuel proche de Bioshock (dont je suis fan) et son univers alternatif. J'ai saisis l'occasion de me le choper à petit prix et zou, lancé direct.+ Plutôt réussi techniquement pour un projet de cet acabit. Les décors sont superbes et respectent parfaitement la période et l'univers recherchés.+ Ambiance excellente. J'adore ce style et ça ne dénote pas ici. On retrouve la patte de Bioshock constamment, avec un retour aux années folles carrément prenant.+ Jouabilité propre. Alors ok aucune effusion ou truc qui sorte du lot, mais c'est aussi le principal, que ça suive le gameplay sans gêner.+ Excellente histoire. J'adore le thème, c'est bien amené, avec le bon dosage complexité/compréhension. Excellent.+ Durée de vie correcte. Je ne me suis pas ennuyé sur le jeu, et n'ai pas eu non plus la sensation de le finir en 3h. Il y a quelques petits secrets à découvrir qui peuvent donner un peu de rejouabilité au besoin.- La patte Bioshock ok, mais par moments on ne va pas se mentir on est à la limite du plagiat tant on a la sensation de voir certains morceaux de décors repris traits pour traits.- Trop limité dans son level design et les interactions. J'aime bien quand c'est dirigiste (à l'opposé des mondes ouverts quoi) mais là on a cette sensation de ligne à suivre en trop prononcé. On est souvent bloqué par quelques pauvres objets (genre 3 chaises qui nous empêchent d'aller de l'autre côté de la pièce, moyen à notre époque), sans compter les trucs éparpillés au sol qui bloquent parfois le perso sans raison.- Le manque de budget. En gros on a un jeu qui a de très grosses ambitions, mais pas le budget pour y parvenir. Franchement on sent que le mecs ont fait de leur mieux, mais que Close to the Sun demanderait quelque part à être une plus grosse production.Bref, malgré quelques défauts le reléguant au titre de sous Bioshock, Close to the Sun est un très bon petit jeu pour les amateurs d'ambiance à la Rapture. Doté d'un bel univers, d'une bonne histoire, et plaisant à parcourir, on en redemande quand même. Juste dommage qu'un tel titre n'ai pas bénéficié de plus de budget car il y avait matière à en faire un grand jeu.