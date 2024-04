Warner Bros a annoncé qu'un cinquième film "Matrix" était en cours de développement. Il s'agira du premier volet sans Lana ou Lily Wachowski à la réalisation. C'est le scénariste de "The Martian", Drew Goddard, qui s'occupera de la réalisation. Il écrira également le scénario et produira le film avec sa partenaire Sarah Esberg. Lana Wachowski, qui a dirigé le dernier volet de "Matrix", "Résurrections", sorti en 2021, sera productrice exécutive.Le casting et les détails de l'intrigue n'ont pas encore été révélés, mais Jesse Ehrman, président de la production chez Warner Bros. Motion Pictures, laisse entendre que l'histoire fera progresser le monde de Matrix sans trop s'éloigner de ce qui a fait le succès de la série."Drew est arrivé chez Warner avec une nouvelle idée qui nous en sommes tous convaincus serait un moyen incroyable de poursuivre l'univers de Matrix en honorant ce que Lana et Lilly ont commencé il y a plus de 25 ans et en offrant une perspective unique basée sur son propre amour de la série et des personnages", a déclaré Jesse Ehrman dans un communiqué."Toute l'équipe de Warner Bros. Discovery est ravie que Drew réalise ce nouveau film 'Matrix' ajoutant sa vision au canon cinématographique que les Wachowskis ont passé un quart de siècle à construire ici au studio."M. Goddard a été nommé aux Oscars pour avoir écrit "The Martian", l'adaptation de science-fiction réalisée par Ridley Scott et interprétée par Matt Damon. Il a également écrit "Cloverfield" et "World War Z" et a été scénariste-réalisateur pour "The Cabin in the Woods" et "Bad Times at the El Royale".