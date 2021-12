A l'annonce du nouveau Matrix, je me suis dit "Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire de plus", puis j'ai vu le titre "Résurrections", là je me suis dit "Je vois ou iel veut en venir".Je pense toujours qu'un film est construit "à l'envers", que tu va pas du point A au point B, mais du point B et te remonte jusqu'au point A. Je pense que le message du film c'est "Vive la révolution permanente", donc tout le film va être construit pour arriver à ce message final.Déjà est-ce qu'il faut avoir vu les 3 premiers (j'ai toujours pensé que le premier se suffisait à lui même -lors de sa sortie en 1999, il incarnait le cinéma du XXIème siècle- même si les suites ont aussi leur utilité si tu grattes un peu), c'est plus facile de comprendre le film si vous connaissez la trilogie, car même sil y a beaucoup de « flashback », plus simple de voir encore plus « la nouvelle approche ».Là c'est une suite sans être une suite, d'ailleurs la question de l'utilité d'une suite est posé dans le film avec évidemment La question essentielle « Qu'est-ce qu'une suite doit amener ? ».Tout le truc, c'est que le film essaye de jouer avec les codes pour nous déstabiliser, le plus flagrant c'est les scènes d'action qui ne ressemble pas (déjà c'est plus le chorégraphe de la trilogie qui s'occupe des scènes), ça peut décevoir de ce coté là, mais il faut savoir que c'est l'équipe qui s'occupe des John Wick qui à reprit la "relève", nous retrouvons certains éléments de l'original, mais il manque quelque chose pour que ça devienne "Culte" (il faut dire aussi que nous sommes submergé par les films Marvel...surenchère quand tu nous tiens), peut-être une façon de dire «même si nous ne combattons pas de la même manière, nous continuerons à nous battre quand même, même d'une autre manière ».L'ambiance aussi à changé, le film est plus « chaud » et « lumineux », nous étions plutôt habitués à une ambiance aux couleurs « verdâtre » et « froide », est-ce une façon de dire « attention même si vous avez l'impression que les choses changent, est-ce qu'elles changent vraiment (comme par exemple Néo qui pense qu'il a encore la même apparence, qui se voir toujours « jeune ») ou est-ce qu'une illusion d'un changement.Le fait aussi que Néo s'est embourgeoisé en quelque sorte, il est le créateur du jeu "Matrix", il vie aisément de ça, donc qu'il n'a plus la même envie de « révolte » contre le « système » en continuant à prendre la « pilule bleue » qui « endort » le cerveau.J'ai trouvé intéressants que des personnages qui paraissent "secondaires" soit plus justifié et développé que l'on pourrait croire au premier abord (pas juste le côté "fan service" gratuit).le ton est plus "léger" et "moins prise de tête" (nous sommes loin de la scène de l’architecte, d'ailleurs dans le film c'est évoqué cette idée d'aimer vouloir se prendre la tête avec Matrix)Est-ce que le film est nul ou bon ? En fait ça dépend ce que vous attendez, si vous voulez voir une suite qui bouscule pas la « matrice » original, n'allez pas le voir, si vous voulez voir une « suite » qui bouscule la matrice original, allez le voir.En conclusion : Le message du film étant, pour moi, "Vive la révolution permanente"...c'est ça quand tu prends la "pilule rouge" ce qui se passe, tu perçois le monde avec une autre « vision », donc vous avez Néo (qui est un Jésus qui dit pas son nom, le coté élu, la résurrection ect) et Trinity c'est l’allégorie de la "révolution permanente" (qui est pas une épouse que l'on peut marier, donc impossible à soumettre, -un tacle contre le patriarcat-...Trinity, c'est la liberté, la compagne, la saine d'esprit), tout le marketing (ceux qui veulent une suite pour faire de l'argent) qui est "attaqué" sont les "marchands du temple"...Pour comprendre pourquoi je dis que Trinity est l'allégorie de la révolution permanente, remplacer « elle » par « Trinity » (donc la révolution permanente).PS : Évidement, c'est mon interprétation.