Aujourd'hui, on revient en détail sur ce shoot culte de Capcom, sorti en 1990 d'abord sur Arcade, puis adapté ensuite sur les les différentes micros de l'époque, ainsi que sur la Super NES dont la conversion sera vraiment réussie.Retour en détail sur ce jeu, inspiré d'un manga japonais Area 88. Sans oublier la revue de presse de l'époque.

posted the 03/23/2024 at 02:32 PM by jedi