Aujourd'hui je vous propose de replonger 40 ans dans le passé, en Mars 1984, pour feuilleter ensemble le Tilt du mois qui venait de sortir.Un numéro passionnant, où ils vont tester 2 nouvelles machines. D'abord le Spectravideo SV138, qui permettait via un adaptateur de jouer à tous les jeux CBS Colecovision, mais aussi le Supercharger, qui était une extension mémoire pour l'Atari 2600 pour profiter de jeux en haute définition (et oui, bien avant le N64 Memory Pack).Et enfin, on termine avec la visite du CES de Las Vegas 1984. Et vous verrez, c'était vraiment le futur ^^