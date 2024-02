Nouveau top et pour changer un peu, et avec la montée en puissance du démat à tel point que les jaquettes de jeux vidéo sont amenés à disparaître... J'avais envie de vous illustrer 15 jaquettes de jeux que je trouve super classe/sublime bref qui ont de la gueule. C'est avant tout subjectif et c'est pas grave si vous êtes pas d'accord x)- J'adore les couleurs, et l'arrière plan ! Plus belle je trouve que le premier même si elle est reste très joli aussi.- Magnifique, l'effet de peinture que ce soit sur Mickey ou sur le titre du jeu rend super bien.- Sublime également, comme si le personnage en gros plan renaît de ses cendres après de nombreuses morts. Son aspect decharnés rends super bien et on sent que le jeu est là pour nous en faire bavés !- Une jaquette que je trouve vachement classe. Le contraste Link et Loup, Homme et Bête rends telleeeeement bien. Bien qu'elle soit plutôt simple, j'adore l'effet. Et Link a vraiment une tête "adulte" sur l'illustration, bien plus que dans le jeu de base.- Lumineuse et magnifique. L'arrière plan comme le premier plan est splendide.[url=https://goopics.net/i/gvop2c][/url- Méga classe, le Masterchief en premier plan, genoux à terre, levant la tête pour voir ce qu'il se passe. Le tout dans un décor que je trouve sublime. Un effet "renversant" avec cette jaquette que j'aime beaucoup.- Sublime, c'est le mot. J'ai pas grand chose à dire de plus je la trouve splendide quoi x) J'aime beaucoup l'effet en hauteur qui dessine un genre de dragon entrecroisés de démons.- Une jaquette magique, le splendide château Poudlard en arrière plan, avec des dragons et des hypogriffe dans le ciel, surplombant le château, ça le fait tout simplement !- Bon dire que je la trouve sublime serait un peu étrange tant elle dégage de la violence à tous les étages. Mais une choses est sûre c'est que oui je la trouve très classe. Vaas est tellement un méchant incroyable même si on le voit pas énormément. De plus, cet endroit existe vraiment dans le jeu, avec le mec enterré dans le sable !- Je trouve que c'est la plus belle jaquette de tous les AC pour le moment. Même si Odyssey est vraiment pas mal aussi.- Sublime et artistique, Sébastian prêt à se suicider, hanté par ses démons qui prennent l'apparence de formes éthérées. On est littéralement dans la folie pure avec cette jaquette et ça annonce la couleur.- Artistique également, Lara en position sur un arbre avec au loin une sublime éclipse, thème principal du jeu. On peut également voir un temple Aztèques en arrière plan. Les couleurs, l'effet sombre entreposé d'un peu de lumière, je trouve cette jaquette absolument magnifique !- Jeu très récent que j'ai pas encore fait mais je vais le faire c'est une certitude. Je trouve la jaquette incroyable, au premier comme en arrière plan. Comme si le personnage contrôler les entités, qu'ils allaient se battre pour lui, ou contre lui ?2)- Beaucoup ne seront peut être pas d'accord avec ce choix car c'est vrai qu'elle est quand même surchargée, mais l'effet bande dessinée, j'adore, c'est comme ça sur tous les GTA mais ma préféré reste celle du 5. Bagnole, fusillade, gonzesse, bref on est en terrain connu.- J'y connais rien à cette licence, j'en ai pas fait un seul mais les jaquettes de ces jeux sont souvent sublime et le 3 ne déroge pas à la règle. L'herbe, les petits pikmins en arrière plan, comme si on "ouvrait" d'un geste de la main un feuillage et qu'on trouvait ces personnages. C'est tellement beau et choupinou !Voilà, j'espère que ce top un peu particulier vous aura plu, j'essaie de varier un peu des fois et pas toujours proposer la même chose ^^Et vous, des jaquettes que vous trouvez sublimes ? Hésitez pas à le dire en commentaire !Désolé si les images sont pas toutes de la même taille, j'ai fait ce que j'ai pu xD