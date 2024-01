- Il était temps que je fasse un test de ce jeu, surtout depuis le temps que je vous en parle via mes tops ou autre. Mais bon, la flemme des fois de parler d'un jeu qui a tout de même bientôt 9 ans. Et oui déjà...Mais Bloodborne le mérite son test, tout comme celui que j'avais fait très récemment sur Ocarina of Time. Bienvenue dans Yarnham.Vous commencez votre périple en devant créer de toute pièces votre personnage comme dans bon nombre de jeux From Software, son sexe, et ses caractéristiques. Bien qu'au final, ses choixUne fois votre personnage créé, le jeu commence avec une introduction ou vous êtes allongé sur un lit d'hôpital, puis finissez par vous réveiller. Après un rapide tutoriel vous expliquant les bases, vous croisez votre premier ennemi, un loups-garou pas très commode, et il ya de forte chance pour que vous y rester.Vous vous réveiller à nouveau dans un autre monde, que vous apprenez plus tard être le rêve du Chasseur, lieu très important car c'est entre autre ici que vous pourrez améliorer votre personnage, monter en niveau, réparer vos armes, achetez des objets et progresser dans le jeu tout simplement via les pierres tombales qui font office de niveau.Perdu, c'est sûr qu'on l'est au début de Bloodborne, tant le mystère y est prépondérant. Inutile pour moi de vous parler de l'histoire plus en détail mais sachez que je la trouveLe lore en plus de ça est totalement grandiose, pour peu que vous voulez vous intéresser à cet univers tout droit sorti de H P Lovecraft, car oui les références y sont nombreuses. Science occulte, Ésotérisme, Grand qui font office de dieu etc...L'univers de Bloodborne estPlus sérieusement, c'est du gros boulot de la part de Fromsoftware. Certains diront que c'est encore de la fainéantise de la part du studio de toujours faire des scénarios aussi ambiguë et cryptique, et probablement qu'ils auront raison car je conçois totalement que ça puisse agacer mais moi j'ai adoré.Parce que Bloodborne, ça passe aussi par sa DA majestueuse, si techniquement le jeu n'est pas un foudre de guerre bien qu'il demeure tout à fait correct, c'est bien par sa DA que Bloodborne impressionne. Pour parler plus franchement, la DA de Bloodborne estLe jeu nous le rappelle bien car plus on avance dans le jeu,Les nombreuses gerbes de sang qui tâchent les murs et le sol et y compris nos vêtements de Chasseur à mesure qu'on frappe les ennemis me permet de vous parler d'un des autres très bon points de ce jeu, son gameplay.Il faudra se la jouer agressif pour survivre à la nuit de cauchemar, car Bloodborne mise avant tout sur votre capacité à prendre des risques, car une petite quantité de santé peut être récupérer si jamais vous blesser l'ennemi après avoir été toucher.Bien évidemment, ne pas se la jouer bourrin non plus car vous pouvez vous faire dégommer en quelques coups, jouer de l'esquive sera primordial, les ennemis étant aussi agressifs que vous. Pour faire couler le sang, de nombreuses armes à votre disposition notamment un Couperet Scie, une épée marteau, des katanas, une hache, un lance-flamme, un pistolet etc car oui Bloodborne inclue aussi des armes à feu.Bien que vous pouvez vous en servir pour tirer sur vos ennemis, moyennant quelques balles nommées Vif Argent, elles seront avant tout très utile pour les contres, qui une fois bien placés, vous permettra d'infliger de gros dégâts à vos adversaires. C'est un coup à prendre surtout au début mais ça reste plus accessible que les "backstabs" de Dark Souls, et vous pouvez même vous en servir contre certains boss.Bien que Bloodborne soit plusEn effet, un bon nombre de boss vous barreront la route, si certains sont simples, d'autres le sont beaucoup moins. Les boss sont globalement dans le haut du panier même siLes affrontements sont très souvent épique, et les thème lors des boss est incroyable, Bloodborne a peu de thèmes hors bossSi les thèmes sont réussis,Il m'en vient à vous parler de la difficulté du jeu qui est je trouve mais après cela est personnel moins punitifs que Dark Souls, et plus "accessible". En effet, je trouve que Bloodborne est moins difficile que Dark Souls dans la mesure où le jeu de base n'offre pas énormément de difficultés mise à part certains gros obstacles.Donjon fixe ou créer aléatoirement selon vos envies, les Donjons CalicesIl m'en vient malgré tout à vous parler d'un des rares défauts du jeu,Après,Rien ne vous empêche également d'appeler un pote et de le faire en coopération si vous souffrez trop, ou d'aller pourir la partie d'un autre joueur en ligne en l'envahissant. Bloodborne comme ses prédécesseurs inclue également du PVP, qui fonctionne plutôt bien même si des fois quelques lags peuvent être présent, mais rien d'alarmant. Vous pouvez toujours écrire les messages au sol pour soit aider ou au contraire troller les joueurs, selon vos envies.Concernant le level design du jeu c'est encore une fois un sans faute car tout a été étudié quasiment à la perfection, et que le joueur évite malgré tout les trop nombreux aller retour de part des chekpoint pas trop espacés mais pas trop près non plus, etÇa fonctionne très bien, et le level design fait parti des meilleures que j'ai pus voir dans un jeu, Dark Souls 2 prends en de la graine...L'exploration du monde de Yarnham se fait avec plaisir, et la découverte y est omniprésente, ne serait ce que pour trouver des objets rares, des armes, sortilèges et bien plus encore. Chaque recoins pourrait abriter un objet, cependant n'espérez pas le récupérer sans devoir résister à l'assaut d'un monstre tapis dans l'ombre pour vous sauter dessus. Même le placement desMais le jeu offre évidemment un New Game + à chaque partie allant jusqu'à +7, de quoi utiliser de nouvelles armes à chaque nouvelle run, ou tenue pour votre personnage. Ce qui fait que la rejouabilité du jeu est quasiment infini ! [/g]Mais le DLC vaut largement le coup tellement il est bon, de nombreuses nouvelles armes, zones dont certaines très réussi et qui bénéficie une fois de plus d'un level design exemplaire et une durée de vie tout à fait satisfaisante.Conclusion :