Bonjour, j'ai décidé de me reprendre une ps5 profitant de la sortie de la slim. J'espérais faire les exclues avec une console enfin optimisée et silencieuse..



Au final c'est vraiment pas la joie niveau bruit du ventilo, la différence avec ma series x est flagrante. Concernant le ventilo ce dernier accélère toutes les minutes environ pendant une quelques secondes se coupe et ainsi de suite... C'est ultra pénible j'aurais même préféré que ca reste en ventilation max en continue.



Edit: après vérification sur god of war le ventilo se lance à fond toutes les 30secs pendant 10 seconde, il fait ça en boucle



Certains possesseurs de slim ont aussi ce phénomène ? J'ai ce ventilo :



