Les abonnements au Game Pass se sont déjà taris sur les consoles il y a longtemps. Ce n'est pas en ciblant uniquement les ventes de consoles que l'on obtient de la croissance. La prochaine Xbox est dotée d'une architecture ARM hybride. Voilà qui devrait vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir sur la façon dont Microsoft envisage l'avenir du Game Pass et de la Xbox.

Tom Warren :ARM est une architecture de processeur utilisée par les appareils mobiles, elle est plus efficace, moins gourmande en énergie, mais dans le haut de gamme, elle perd face à x86 (l'architecture utilisée par la plupart des appareils de bureau, comme la PS5 et la Xbox). Bien qu'au cours des dernières années, ARM se soit rapproché du x86 dans le haut de gamme, et maintenant certains serveurs lames commencent même à l'utiliser.Hybride signifie simplement que le CPU est ARM et le GPU est autre chose (RDNAX s'ils font équipe avec AMD).