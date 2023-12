A la base je voulais attendre le mois de janvier mais j'aurai pas vraiment le temps à ce moment là, jour de l'an tout ça, alors je prend de l'avance car je sais pas quand est ce que je pourrais le faire au mois de janvier finalement et c'est pas quelques jours qui va changer grand chose bref.



Voici donc un nouveau top participatif et comme chaque année depuis que je fais ça, quels sont les jeux que vous attendez le plus pour 2024 ? Mais avant, les RÈGLES !



- Uniquement des jeux sortant pour l'année prochaine ou prévu en 2024, si il ya pas la date exacte ce n'est pas grave mais citez pas GTA 6 par exemple.



- 5 votes maximum ou moins comme à chaque fois et un vote par membre + rappel tous les jours jusqu'à la fin et classement dans la foulée



- Ne pas débattre dans l'espace commentaire pour le moment afin de ne pas le polluer "inutilement" vous aurez loisir d'en débattre à la fin lors du classement ^^



- Une Maj pour savoir où j'en suis dans les votes, voilà c'est à peu près tout



Je note au fur et à mesure tous les jeux que vous citerez, svp vérifier bien si le jeu est prévu pour 2024 afin de me faire gagner du temps ^^



La nouvelle console de Nintendo n'ayant pas encore été annoncée, inutile de cité des jeux "Switch 2" genre nouveau Mario 3D etc dans la mesure où on ne connaît pas encore les jeux présent dessus. Ça paraît évident mais je préfère quand même le préciser



A vos votes Messieurs Dames !



LES JEUX



- Avowed 2 pts



- Black Myth WuKong 4 pts



- Crimson Desert 3 pts



- Death Stranding 2 1 pt



- Dragons Dogma 2 5 pts



- Eiyuden Chronicles TH 1 pt



- Ferocious 1 pt



- Final Fantasy VII Rebirth 9 pts



- Granblue Fantazy Relink 1 pt



- Grayzone Warfare 1 pt



- Hellblade 2 1 pt



- Metaphor Re Fantazio



- Persona 3 Reload 1 pt



- Princess Peach Showtime 1 pt



- Project Igi 1 pt



- Rise of The Ronin 1 pt



- Rooted 1 pt



- Stalker 2 Heart of Tchernobyl 4 pts



- Star Wars Outlaws 3 pts



- Stellar Blade 1 pt



- Tekken 8 2 pts



- Test Drive Unlimited Solar Crown 1 pt



- The Last of Us Part 2 Remastered 1 pt



- The Plucky Squire 2 pts



- Tomb Raider Trilogy Remastered 1 pt



- Unicorn Overlord 1 pt



- Visions of Mana 1 pt