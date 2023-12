500 personnes à 120 000 dollars par an (estimation prudente) travaillant pendant 5 ans = 300 millions de dollars. Et les coûts ne cessent d'augmenter, ce qui explique pourquoi tant d'insider et d'observateurs s'inquiètent du fait que l'industrie du jeu vidéo devient de moins en moins viable chaque année. Joyeuses fêtes !

Who likes this ?

posted the 12/23/2023 at 11:34 AM by jenicris