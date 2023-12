Le jeune hacker de 18 ans qui avait fait fuiter des vidéos du gameplay de GTA 6 a été condamné à la prison à perpétuité. Il effectuera sa peine dans un hôpital-prison. (BBC) On se souvient du hacker de la switch qui avait perdu son procès face à Nintendo et qui devait donner 30% de son salaire jusqu'à la fin de sa vie.

Like

Who likes this ?

posted the 12/21/2023 at 06:17 PM by kevisiano