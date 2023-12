Voici quelques images d'un pitch pour un jeu Spider-Verse multijoueur nommé The Great Web :Ça ne semble pas être aller plus loin que le stade d'un simple pitch et autant l'idée d'un jeu Spider-Man multijoueur inspiré par GTA Online peut avoir un attrait mais ça serait compliqué pour Insomniac de garder la même productivité tout en devant alimenter en contenu un jeu service donc c'est probablement une des raisons pourquoi ça ne s'est pas fait.