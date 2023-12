Skull and Bones est le prochain gros jeu d'Ubisoft, qui devrait arriver le 16 février 2023 ! Et après avoir été sceptique sur les précédentes bêtas fermées, je dois avouer que cette nouvelle bêta a enfin réussi à me convaincre ! Le jeu est bien plus organique, avec de meilleures sensations en mer et s'éloigne assez de Sea of Thieves pour en faire une alternative crédible, orienté sur une expérience plus solitaire tout en restant dans un monde multijoueur où l'on croise d'autres joueurs en ligne. Un jeu à surveiller pour le début de l'année prochaine ^^ !