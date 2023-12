Sony va nous faire le coup à chaque fois... L'accessoire est vraiment introuvable ces derniers jours.Quelqu'un a des infos à ce sujet ? Un gros restock avant noël est envisageable ? Je ne trouve pas d'infos à ce sujet...Merci d'avancePS: pas besoin de me dire que c'est de la m*rde et que ça sert à rien, j'ai bien compris l'opinion majoritaire à ce sujet ici

posted the 12/13/2023 at 12:20 PM by pharrell