Calmez-vous, je plaisante... à moitié.Après des mois de déceptions (perso) chez Nintendo, la dernière cartouche de l’année m’aura enfin un peu enjaillé (en même temps c’est un jeu Square, la qualité évidement en dehors des saloperies comme Bravely Default), voir m’aura clairement bien plus plu que Star Ocean The Second Story que j’attendais énormément et c’était pas gagné vu la réputation de RPG juste "ok" de ce Super Mario RPG sur SNES.- Visuellement attrayant- Décors variés- Tour par tour plaisant- Bon rythme- Un peu de plates-formes- Pas mal de mini-jeux- Possibilité de mettre l’OST originale- Le clin d’œil a FF- Quelques chutes de framerate dans les villes- Histoire simpliste- Manques de voix- Manques d’annexes- Un peu court- Les courses YoshiAu niveau des points positifs le jeu est visuellement attrayant et très coloré avec des décors variés. On a un système de combat au tour par tour assez dynamique puisqu’il vous demandera de parer et de faire des attaques critique en appuyant au bon moment, de plus certains boss proposeront des idées intéressantes comme celui qui bloque certaines commandes. Le rythme de SMRPG est trés bon grâce a une alternance explo/combat/mini-jeux voir même plates-formes bien cadencé avec très peu de phases de dialogue pour ceux qui comme moi n’en peuvent plus des blabla qui durent de heures. Ce remake propose aussi la possibilité de mettre l’OST SNES original pour les nostalgique et pour finir le fameux énorme clin d’œil caché a Final Fantasy qui évidement rajoute a 10 points a la note du jeu (qui n’en aura pas ici).Niveau défaut quelques rares chutes de framerates incompréhensibles dans les villes a des endroits précis, une histoire fil rouge a base de McGuffin sans grande originalité, un manque de voix qui nui un peu a l’immersion (et quand je parle de voix je parle évidement des cris de Mario, Bowser and co qui n’étaient pas dans l’original mais qui aurait pu être rajouté ici), le jeu manque d’annexes en dehors du boss secret et du post game rajouté pour l’occasion qui est un peu chiche en contenu, ce qui va de paire avec la petite durée de vie du jeu pour un RPG (12/13heures en prenant son temps, 14/15 heures pour tout faire). Pour finir j’ai rien capté aux rythme des courses Yoshi donc... c'est de facto nul.