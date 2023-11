Des anciens développeurs de Compile travaillent sur un shoot ’em up pour la NES.Le nom du jeu:Chouyoku Senki EstiqueL'histoire:En 20XX, la Terre est envahie par des « extraterrestres ». Ils ont commencé par contrôler les dirigeants des cinq plus grandes villes économiques du monde et se préparaient progressivement à s’approprier la Terre.Coloration simultanée jusqu'à 37 couleurs qui repousse les limites du matériel !Takayuki Komabayashi ( boss de Cat Hui Trading ) avec l'aide de Takayuki Hirono ( Aleste, Gunhed )et de Hiroki Kodama ( Spriggan Mark 2 )et de Satoshi Fujishima ( Golvellius )