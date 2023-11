Ce qui interpelle aussi, c'est la cohérence de son monde : certaines actions auront des conséquences sur lui, d'autre moins impactantes, mais qui lui donnent corps. Un jeu à deux doigts du chef d'œuvre, mais légèrement gâché par un boss de fin secret vraiment horrible et quelques énigmes vraiment trop tordues. Il reste un des meilleurs jeux de 2023, et haut la main.

Lunacid est un Dungeon Crawler : vous allez passer les 30h (pour la fin secrète) à errer dans les tunnels sombres et tortueux du "grand puits", véritable monde sous-terrain.

Lors d'une interview, le nouveau PDG de FromSoftware (Miyazaki) a été formel : "Il n'y aura pas de nouveau King's Field". Il n'en faudra pas plus pour qu'un petit développeur s'attèle à créer une suite spirituelle à la première saga de FS.

posted the 11/12/2023 at 03:41 PM by obi69