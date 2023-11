SEGA aussiSEGA Sammy a présenté aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre de l'année fiscale 2024.SEGA Sammy présente un chiffre d'affaires de 1.374 milliard d'euros ( en hausse de 47.3% sur un an).Le bénéfice opérationnel est de 245.943 millions d'€ (+313.4%) avec un profit net qui affiche 143.649 millions d'€ (+140.3%).Entertainment Contents Business ( jeux, F2P, arcade, jouets, etc ) le CA affiche 752.428 millions d'euros (+3.8%) avec un profit de 56.373 millions d'euros (-47.4%).SEGA a distribué 10.520.000 jeux entre avril et septembre 2023 (en comparaison 10.140.000 jeux l'année précédente à la même période 2022) une belle petite augmentationSEGA revoit ses prévisions à la hausse pour l'année fiscale 2024:CA 2.945 milliards d'euros (+9.5%)Net profit 217.490 millions (-12.5%)

posted the 11/08/2023 at 05:54 PM by newtechnix