Bonjour à tous,Il reste 24h pour participer au plus grand projet de sauvegarde du jeu vidéo en France, pour créer un musée du jeu vidéo sur notre territoire.Avec 1.700.000 € collecté, le projet est assuré de vivre pleinement. Ensemble, explosons le record de KissKissBankBank pour en faire un évènement mémorable, y compris en dehors de la sphère du jeu vidéo.Le projet est poussé par IciJaponCorp !

Like

Who likes this ?

posted the 11/04/2023 at 06:08 PM by suzukube