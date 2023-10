Entre Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hi-Fi Rush, Hitman World of Assassination et Dead Space (on rajoutera Forspoken pour ceux qui ont apprécié comme moi), difficile de critiquer l'année 2023 en terme de sortie de jeu vidéo. Ce fut dense avec des jeux si qualitatifs !Si on rajoute en plus Dave the Diver, Pizza Tower, Star Wars Jedi: Survivor, Final Fantasy XVI, Diablo IV et Starfield, on complète déjà un tableau idyllique ! Et pour ceux qui ne sont pas réfractaires au dématérialisé, vous pouvez ajouter a cette liste l'incroyable Phantom Liberty de Cyberpunk 2077.Mentions spéciales à Cocoon, Pikmin 4, Lies of P et Remnant II. Et puis on place le Lord of Fallen que je n'ai toujours pas pu tester.MAJ : Merci à @Link571 de m'avoir rappelé qu'Hogwarts Legacy était aussi de la partie en 2023 ! On en profite pour placer le récent Forza Motorsport...L'année 2023 semble être au dessus de l'année 2017, où l'on avait eu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Dishonored: Death of the Outsider, Uncharted: Lost Legacy, Divinity Original Sin 2, Persona 5, Cuphead, Pyre, Hollow Knight, Dead Cells, Night in the Woods, What Remains of Edith Finch, Fortnite and PUBG. Mais également Horizon Zero Dawn, Wolfenstein II: The New Colossus, Destiny 2, Resident Evil 7, Hellblade: Senua’s Sacrifice, et surotut l'incroyable Nier Automata.