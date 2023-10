Marvel's Spider-Man 2 offre deux modes de visualisation principaux : le mode Qualité et le mode Performance. Ces modes permettent d'adapter les paramètres graphiques du jeu en fonction de vos préférences et de votre écran. Voici un résumé des caractéristiques de chaque mode :



- Le mode Qualité 60Hz : Ce mode privilégie la résolution et la qualité visuelle du jeu. Il offre une résolution dynamique allant de 2160p à 30 images par seconde (fps) à 1944p~1656p. Ce mode est idéal pour les écrans 4K ou les joueurs qui recherchent le plus de détails possibles.

- Le mode Rendement 60Hz : Ce mode privilégie la fluidité et la réactivité du jeu. Il offre une résolution dynamique allant de 1440p à 60 fps à 1440p~1260p. Ce mode est idéal pour les écrans Full HD ou les joueurs qui recherchent le plus de vitesse possible.

- Le mode Qualité 120Hz : Ce mode est une option supplémentaire pour les joueurs qui disposent d'un écran compatible avec la fréquence de rafraîchissement de 120Hz. Il offre une résolution dynamique allant de 1800p à 40 fps à 1620~1440p. Ce mode est un compromis entre la qualité et la fluidité, en offrant plus d'images par seconde que le mode Qualité 60Hz, mais moins de résolution.

- Le mode Rendement 120Hz : Ce mode est également une option supplémentaire pour les joueurs qui disposent d'un écran compatible avec la fréquence de rafraîchissement de 120Hz. Il offre une résolution dynamique allant de 1440p à 60 fps à 1296p~1080p. Ce mode est similaire au mode Rendement 60Hz, mais avec plus de fluidité.



Ces modes sont également compatibles avec la technologie VRR (Variable Refresh Rate), qui permet d'ajuster la fréquence de rafraîchissement en fonction du nombre d'images par seconde du jeu. Cette technologie permet d'éviter les effets de déchirement ou de saccade de l'image, en offrant une expérience plus stable et plus agréable. Il existe deux modes de VRR :



- Le mode VRR Stable : Ce mode limite la fréquence de rafraîchissement à un intervalle fixe, par exemple entre 40 et 50 fps pour le mode Qualité 120Hz, ou entre 60 et 80 fps pour le mode Rendement 120Hz. Ce mode permet d'avoir une expérience de framerate solide sans compromettre la résolution de rendu.

- Le mode VRR Illimité : Ce mode laisse la fréquence de rafraîchissement libre, sans limite supérieure ni inférieure. Par exemple, le mode Qualité 120Hz peut atteindre jusqu'à 50 fps, mais aussi descendre en dessous de 40 fps, et le mode Rendement 120Hz peut atteindre jusqu'à 80 fps, mais aussi descendre en dessous de 60 fps. Ce mode permet d'obtenir la tase la plus élevée de frames possible, mais au prix d'une variation plus importante de la résolution dynamique.



Voilà, j'espère que cet article vous a éclairé sur les différents modes de visualisation disponibles dans Marvel's Spider-Man 2. Personnellement, je préfère le mode Qualité 60Hz, car je trouve que le jeu est magnifique en 4K et que je n'ai pas besoin d'une fluidité extrême pour apprécier le gameplay. Et vous, quel est votre mode préféré ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ! A bientôt !

Wow, ce Spider-Man 2 respire le jeu full next-gen en mode fidélité, avec son popping maitrisé, sa densité de véhicule et de population incroyable et sa stabilité à toute épreuve... Je me demande s'il y a beaucoup de joueurs qui préfèrent jouer en mode performance ? J'adore le piquet de l'image et je dois dire que les cinématiques en 30 fps, j'adore, j'me croirais devant un nouveau film des aventures de Spider-Man ^^ ! J'adore la ville bondée (y'a moins de pnj en mode performance) aussi, ça apporte vraiment ce côté "PS5" au jeu (un peu comme le boss final du DLC de Forbidden West) ^^ !Bonus : La vidéo de Sheshounet sur Assassin's Creed, avec une pique rigolote à Capcom.