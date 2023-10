Prévu pour le mois de Novembre, Robocop est sorti de l'anonymat via une démo très généreuse qui donne vraiment envie d'acheter le jeu !L'univers de Robocop est parfaitement respecté, et le jeu nous donne une sacrée dose de nostalgie... On notera quelques petits soucis d'optimisation (avec des soft locks) et une utilisation assez étrange du DLSS 3.5 (je ne comprends pas trop la gestion du Ray Tracing pour le coup). Il y en a ici qui ont réussi à lancer le jeu ?Le jeu est full next-gen, développé en Unreal Engine 5.2 et sera disponible sur Xbox Series S, Xbox Series X, PC et PS5 le 2 novembre 2023 au petit prix de 59.99 € ( https://store.playstation.com/fr-fr/product/EP6665-PPSA05059_00-ROB00PREORDER000 ).