Est ce que les développeurs tiers ne vont pas finir par boycotter la Series S ou en tout cas faire moins d'efforts pour optimiser les jeux dessus ?

Baldur's Gate 3 est un premier exemple, même si c'est juste un détail (écran splité en coop local) mais il a ouvert une porte cencée être fermée : les jeux doivent être égaux en contenu sur S et X.

J'ai l'impression que certains développeurs ne veulent plus trop se casser la tête sur certains aspects d'optimisation de leurs jeux



Microsoft semble donc rogner sur ce principe et je me demande donc à terme si cela ne va pas aller de plus en plus loin et finir avec des jeux qui ne seront dispo que sur la X au pire des cas et au mieux avoir plus de contenus que sur la S ?