Quel mois avons-nous vécu !



Il y a eu la sortie de Starfield tant attendu, qui aura divisé les gens (pas les trolls) et qui semble avoir perdu du terrain pour la course au GOTY



Il y a eu la fuite massive de documents sur Xbox qui permet de voir les dessous du business du GP, des véléités de rachats divers, les relations entre les constructeurs...



Le DLC de Cyberpunk, revenu des enfers après sa sortie calamiteuse (PS4/Xbox One)



Il y a eu le piratage des base de données de PS qui pourrait déboucher sur de nouveau leaks



EA qui signe sort son premier jeu de foot sans FIFA depuis 30 ans officiellement



La démission de Jim Ryan que beaucoup attendait et qui pourrait augurer un nouveau virage, pour le meilleur ou pour le pire ?



Et il reste encore quelques jours pour ce mois ci !

S'il y a d'autre faits marquants, n'hésitez pas ! J'ai l'impression que c'est assez historique ce qui se passe.