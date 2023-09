Je vous propose aujourd'hui la seconde partie de l'interview exceptionnelle de Cyrille Baron, alias Moulinex, qui est forcément connu de tous ceux qui ont connu l'age d'or de la presse vidéo-ludique.Installez-vous confortablement, c'est parti pour 2h30 d'anecdotes toutes plus croustillantes les unes que les autres sur la monde impitoyable de la presse vidéo-ludique ^^Et pour ceux qui auraient manqué la première partie, la voilà :

