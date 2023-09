Laissez-moi vous raconter ma journée d'hier. J'ai tout d'abord commencé par lancer Starfield, dans sa version dématérialisée bien sûr, acheté en plus même si j'ai le Game Pass car je crois en ce jeu. Un jeu qui me fascine, il faut dire que j'adore les Mass Effect et tout ce qui tourne autour de l'Univers.J'ai commencé par faire un stream en double machine (y'en a ici qui doivent connaître) avec ma ROG ALLY. Cela permet d'avoir une configuration de stream à 2 PC pour pas cher et de voir comment tourne le jeu sur la ROG ALLY, qui se débrouille pas trop mal !Grâce au Xbox Cloud Saving, j'ai ensuite pu dans ce même stream continuer ma partie sur ma Xbox Series S (ah ah je n'ai pas encore trouvé de dock pour ma ROG ALLY), console parfaite pour le streaming toujours en config double machine puisque adaptée au 1080p. Le tout sans action : les sauvegardes sont automatiquement téléchargées dans le cloud.Plus tard, je me suis calé dans mon salon, j'allume ma Xbox Series X pour mater un bon film... Sauf que quand j'ai vu l'icône de Starfield, je n'ai pas résisté : j'ai cliqué. Quel bonheur de se relancer dans cette aventure, toujours avec cette même sauvegarde, sur mon écran OLED... L'immensité du vide y est sublime !J'ai ensuite été dormir en relançant le jeu sur la ROG ALLY, profitant cette fois-ci de son petit écran de 7 pouces mais en 1080p. De quoi pouvoir encore avancer dans cet univers incroyable, avec un passage d'une machine à l'autre seamlessEt ce matin, pendant ma pause déjeuner au boulot, je lance STARFIELD sur le Xbox Cloud Gaming, et là, c'est le choc : le jeu y tourne parfaitement ! Il faut dire que j'avais déjà fait des tests avec Fortnite, plus aucun artefact, plus de lag, plus de son audio, c'est juste... parfait !Et avec Starfield, sa lenteur et ses 30 fps, ce n'est même plus la peine de ramener la ROG ALLY au boulot : n'importe quel poste avec https://xbox.com/play me permet d'y jouer comme si c'était en natif, en profitant de ma sauvegarde, c'est juste DINGUE !Il y a d'autre personne qui profitent autant de l'écosystème Xbox ? C'est très commun aux USA, en Europe on dirait que beaucoup sont encore cantonné à mettre le Blu Ray de God of War Ragnarok dans leur PS5 pour pouvoir y jouer ? J'aime trop l'ère du gaming à laquelle XBOX nous ouvre les portes, j'suis tellement excité par cet avenir, hâte de voir les prochaines avancées de Microsoft en la matière !