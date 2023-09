Le succès surprise de l'année, Baldur's Gate 3 est arrivé sur PlayStation 5 et... c'est plutôt génial en fait ! Dans le test technique de Digital Foundry, nous comparons la PS5 à la version PC, en constatant que la version console fonctionne essentiellement avec les paramètres ultra du PC. Nous examinons les taux d'images par seconde dans les modes qualité et performance et - oui - nous voyons comment le très gourmand Acte 3 se déroule sur PS5 en mode solo et écran partagé.

Vidéo interessante de DF, qui montre comment se comporte Baldur's Gate 3 sur PS5 par rapport à la version PC. Et curieusement, selon eux, c'est un jeu plutôt CPU intense, surtout dans l'act 3, avec des baisses à 20 FPS dans ce fameux mode écran partagé.PS5 Qualité 1440p/30 fpsPS5 Performance 960p/60 fpsJe suis curieux de voir comment les versions Xbox Series vont se comporter sur un jeu CPU-bound par rapport à la version PS5 du jeu du coup ?Bonus : Why "Good" Graphics Don’t Matter