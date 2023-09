Pour commencer, j'aime le manga, dès qu'il est apparu j'ai sauté dessus, le coté "pirate" et "baroque" m'a plu et surtout il me rappelait un de mes films préféré de Terry Gilliam : Les Aventures du baron de Münchausen.

C'est l'un des mangas que je recommande le plus.



Quand nous avons eu l'annonce d'une adaptation par Netflix, j'étais mitigé, j'aurais préféré que ce soit un film (en plusieurs partie, pas de soucis, d'ailleurs avant que Pirates des Caraïbes arrivent, j'imaginais déjà une adaptation du manga au cinéma, il avait tout pour ça, spectaculaire, baroque, bourré d'effets spéciaux, drôle et parfait pour le dépaysement).



Déjà le "final trailer" m'enthousiasmait pas, mais là, rien que les deux premiers épisode...



J'ai voulu voir quand même, c'est encore pire que ce je pensais, surtout sur la forme.



Rien ne va, les costumes et les armes sont trop "propres" et "lisses" (plus d'une fois, c'est comme si il venait de sortir d'une machine à laver et tout juste repassé), l'impression de voir des cosplayeurs jouait dans un décor en carton-pâte (c'est comme si c’était tourné dans un parc d’attraction).



Les gros plan et les plans en contre plongé sont moches, en plus le metteur en scène en abuse.



Nombre de plan qui ne servent à rien (la caméra à l'épaule c'est pas possible de faire comme ça, ça souligne encore plus le coté "amateur") et d'autres mal choisie.



La lumière est dégueulasse (tu devines les emplacements des spots, donc aucune subtilité).



L'image est trop "numérique", encore une fois, ça donne un coté "lisse", ça manque de "grain".



Les acteurs surjouent (surtout les méchants) ou jouent mal (les gentils dans l'ensemble), ça ne va pas.



Beaucoup de décors font vide et encore une fois trop "lisse".



Les objets comme la carte est trop "propre" (pour donner une idée), pas une seule salissure pour donner un exemple.



Les maquillages font "cheap" (les coiffures je penses que c'est le pire...stop la teinture...je parles même pas de l'effet "perruque" que ça donne par moment).



Les effets spéciaux ne sont pas très beaux et fonctionnent pas, rien que les membres qui s'allongent de Luffy, il est trop "lisse" et "propre" pour que ça donne l'impression d'un vrai bras ou d'une vrai jambe et c'est comme ça pour nombre d'effets.



Sur la forme, j'ai trouvé ça plus malaisant qu'autre chose, surtout quand tu combines dans une même scène : cosplayeurs avec des coiffures qui ressemblent à rien dans un décor vident en carton-pâte filmé en gros plan ou plan en contre plongé moche, d'autres plans mal choisi avec une lumière dégueulasse avec des acteurs mal dirigés, tu rajoutes des effets spéciaux cheap et la chorégraphie du combat toute mole (que ce soit dans la scène du bar du premier épisode ou la scène de la paillote du deuxième épisode)...tout sonne faux, rien n'est tangible, sur la forme (j'insiste bien), je trouve que c'est raté comme adaptation.