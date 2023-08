Il semblerait que la formule "Forspoken-like" ne prenne pas.En effet apres ce dernier, Atlas Fallen, dont le gamedesign, rapproche grandement, se fait aussi malmené par la presse avec un Meta de 65 sur PS5 et 70 sur PC.Perso je suis a 4/5 heures de jeux et évidement... je surkiffeLe level design est meilleur, les activités semblent un peu plus varié, mais je préfére les fights d'un Forspoken.